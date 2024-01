Pochowała dziadka. Pokazała, co działo się na cmentarzu

Koniec 2023 roku był bardzo trudny dla Jolanty Fajkowskiej i Marii Niklińskiej. 21 grudnia w wieku 94 lat zmarł Józef Fajkowski - ojciec prezenterki, dziadek aktorki. Był on nie tylko cenionym historykiem i nauczycielem, ale też działaczem politycznym. Należał również do Armii Krajowej. Nic więc dziwnego, że pochowano go z najwyższymi honorami.