Pochwaliła się kadrami z sali treningowej. Uwagę zwracają jej rajstopy

Maffashion w jednym z wywiadów zdradziła, że produkcja "Tańca z gwiazdami" od kilku lat namawiała ją do udziału w popularnym show. W końcu jednak przystała na ich propozycję. Blogerka ostatnio pochwaliła się na Instagramie filmikami z sali treningowej, gdzie zaprezentowała się bardzo efektownej stylizacji.

Julia Kuczyńska, znana szerszej publiczności jako Maffashion, do tej pory stroniła od udziału w różnych programach rozrywkowych. Tym razem zrobiła jednak wyjątek. Nie jest tajemnicą, że taniec jest jej ogromną pasją. Zresztą często dzieliła się z fanami na Instagramie filmikami, na których chwali się swoimi umiejętnościami.

Podczas ostatniego treningu do "Tańca z gwiazdami" celebrytka zaprezentowała przedsmak tego, co widzowie zobaczą już w najbliższą niedzielę. Maffashion ćwiczyła swój układ taneczny w czarnej stylizacji stworzonej z krótkiej, zwiewnej spódnicy oraz dopasowanej bluzki z dekoltem carmen.

Blogerka zadbała również o odpowiednie dodatk i. Tym razem zdecydowała się na koronkowe, czarne rajstopy, które świetnie urozmaiciły jej look. Warto wspomnieć, że wzorzyste modele cieszą się obecnie ogromną popularnością, dlatego nie dziwi nas, że Maffashion również się na nie zdecydowała.

Telewizja Polsat długo nie zdradzała, z kim w tej edycji zatańczą zaproszone do programu gwiazdy. Fani z niecierpliwością czekali na informacje, kto z tancerzy pojawi się w "Tańcu z gwizdami". Niedawno okazało się, że partnerem Maffashion został Michał Danilczuk.

Fani mogą kojarzyć go z poprzedniej edycji show, gdzie partnerował Jackowi Jelonkowi. Nie każdy też wie, że tancerz ma na swoim koncie także udział w brytyjskim "Tańcu z gwiazdami". Czy wspólnie z blogerką zdobędą kryształową kulę? Wszystko okaże się już wkrótce.

