"Przeprosiła" za nagranie ze ślubu. "Proszę wybaczyć"

Ewa Gawryluk i Waldemar Błaszczyk przez ponad 20 lat tworzyli jedną z najbardziej zgodnych par w polskim show-biznesie. Nic nie wskazywało na to, że para zmaga się z problemami. Pod koniec 2021 r. poinformowali opinię publiczną o swoim rozstaniu, co zaskoczyło wielu ich fanów.

Ewa Gawryluk postanowiła iść z duchem czasu, publikując na Instagramie filmik stworzony ze zdjęć z jej ślubu. Fotografie błyskawicznie zmieniają się na nagraniu, dlatego dostrzeżenie niektórych szczegółów z ceremonii może okazać się nie lada wyzwaniem. To nie spodobało się jednej z jej obserwatorek.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!