Przez 15 lat dostawała anonimy. Wszystko przez związek z Englertem

Co było w nich napisane?

- Głównie wyrzuty i złorzeczenia . Te "listy" przychodziły najpierw do Teatru Powszechnego, w którym grałam przez pięć lat po ukończeniu szkoły teatralnej, a później do Teatru Narodowego. Były bardzo podobne, bolały. Po czasie rozpoznawałam już charakter pisma na kopercie i nie otwierałam, wyrzucałam . Natomiast Instagram daje większe możliwości sfrustrowanym i leczącym swoje kompleksy. Natychmiast rozpoznaję hejt i usuwam. Nie interesuje mnie - oznajmiła.

Beata Ścibakówna i Jan Englert spędzają ze sobą czas nie tylko prywatnie. Na co dzień pracują też razem w teatrze. Jak przyznała aktorka, czasem muszą od siebie odpocząć.

