Podała wodę wyczerpanemu chłopcu. Niewiarygodne, jak się zmienił

"Chłopczyk błąkał się po ulicach miasta Eket przez 8 miesięcy. Rodzina go wykluczyła i wyrzuciła z domu, bo ZOSTAŁ OSKARŻONY O CZARY" – przywołuje porażającą historię Martyna Wojciechowska. "W Nigerii, zwłaszcza na południu kraju, niektórzy wciąż wierzą w zabobony, że dzieci mogą zostać opętane i to one odpowiadają za np. klęskę nieurodzaju. Mimo że jest to prawnie zabronione (od 2008 roku), w praktyce każdego roku kilka tysięcy dzieci słyszy taki wyrok z ust swoich najbliższych.

Anja Ringgren Lovén i Hope

Anja Ringgren Lovén uratowała jedno z takich dzieci. Dała mu pić i zabrała go do szpitala. Kiedy chłopiec z niego wyszedł, trafił pod opiekę fundacji, którą założyła Dunka. "Fundacja stworzyła w Nigerii LAND OF HOPE, czyli KRAINĘ NADZIEI. To azyl dla dzieci, które zostały oskarżone o czary i wyrzucone na ulice. Mają zapewnioną opiekę i naukę. Bo edukacja to przecież najmocniejsza broń w walce o zmianę świata" – pisze Wojciechowska.