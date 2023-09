"Podaruj Dzieciom Słońce". Tak niewiele trzeba, by pomóc!

Jeśli chcesz wesprzeć akcję "Podaruj Dzieciom Słońce", wystarczy, że do końca roku robiąc zakupy w hipermarketach Carrefour, włożysz do koszyka produkty marek P&G, takich jak m.in. Fairy, Vizir, Ariel, Lenor, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-Med, Braun, Old Spice, OralB, Ambi Pur, Pampers, Always czy Gillette. Poznasz je po charakterystycznym żółtym słoneczku na półkach. Część dochodu ze sprzedaży zostanie przeznaczona na stworzenie pokojów dla mam.