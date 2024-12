Podgrzej i wsadź do muszli. Toaleta będzie lśniła, a zapach rozejdzie się po całym mieszkaniu

Kolejny środek, który genialnie radzi sobie z brudem, to soda oczyszczona. Zawiera ona właściwości wybielające, przeciwbakteryjne i oczyszczające. Dzięki niej pozbędziemy się wszystkich plam i zanieczyszczeń. Najlepiej wsypać połowę szklanki sody do muszli, a następnie zalać ją taką samą ilość octu. Ta mieszanka zacznie szybko reagować, tworząc pianę, która wyeliminuje cały brud i bakterie oraz wszelkie nieprzyjemne zapachy.

Wystarczy zetrzeć dwie kostki mydła na tarce o grubych oczkach. Wiórki wrzuć do garnka i dolej do niego 100 ml wody. Następnie podgrzej naczynie na gazie, jednocześnie mieszając zawartość, tak aby wszystko się dokładnie rozpuściło. Teraz dodaj odrobinę płynu do mycia podłóg. Kiedy nasz roztwór będzie gotowy i lekko ostygnie, przelej go do foremek na kostki lodu i wsadź do zamrażalki. Po kilku godzinach kiedy kostki zamarzną, możesz umieścić je w plastikowym koszyczku po dawnej kostce lub zamontować je na druciku i zawiesić na muszli.