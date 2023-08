Podjechała pod Operę Leśną. Wysiadła w ultrakrótkich szortach

Top of the Top Festival w Sopocie trwa w najlepsze. Podczas czterodniowego święta muzyki na antenie stacji TVN możemy zobaczyć największe gwiazdy. Drugiego dnia scena należała do Kayah, Agnieszki Chylińskiej, Margaret, Bovskiej, a także Ewy Farnej. W repertuarze najpopularniejsze piosenki w wakacyjnych aranżacjach.