Można dostać oczopląsu. W Sopocie zamiast bluzki włożyła pasek

Top Of The Top Festival w Sopocie to nie tylko święto muzyki, ale także wielka rewia. Gwiazdy prześcigają się w pomysłach na nietypowe stylizacje, a jedną ze specjalistek w dziedzinie ekstrawaganckiej mody jest Margaret. Wokalistka z pewnością nie zawiodła pod względem kreatywności. Chociaż jej stylizacja pewnie przypadnie do gustu tym, którzy wyznają zasadę "im dziwniej, tym lepiej", to jednak budzi skrajne emocje.