Podjęłam 7-dniowe wyzwanie z Protinolem™ Avon Anew. Efekt zaskoczył nie tylko mnie!

Według obietnicy producenta serum Avon Anew pomaga zwiększyć poziom dwóch typów kolagenu. Kosmetyk zawiera opatentowaną technologię z Protinolem™ – to związek należący do grupy aminokwasów, które działają bioregenerująco na skórę. Wspólnie z niacynamidem przyspieszają odnowę komórek i pomagają skórze odzyskać dawny stan. Formuła zawarta w serum ma wygładzić skórę, nadać jej blasku, zredukować zmarszczki, zwęzić pory, a do tego poprawić jędrność, sprężystość i elastyczność. Idealnym uzupełnieniem pielęgnacji jest nowość – krem pod oczy Avon Anew z Protinolem™. Ma on ujędrnić i wzmocnić skórę okolic oczu, zmniejszyć obrzęki, zredukować widoczność cieni oraz zmarszczek mimicznych. Brzmi jak bajka? Okazuje się, że to czysta nauka!