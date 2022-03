Podkład, krem i korektor w jednym. Od lat stosują go kobiety na całym świecie

Znacie na pewno krem BB. To krem korygujący, który łączy w sobie funkcje kremu nawilżającego i lekkiego podkładu. Dedykowany jest głównie osobom młodym, które nie potrzebują mocno kryjących kosmetyków. Produkty typu BB nie korygują niedoskonałości, ich głównym celem jest rozświetlenie cery. Mają kremową konsystencję podobną do balsamu. Kremy CC natomiast w swoich założeniach idą o krok dalej. Ten kosmetyk to hybryda podkładu, kremu nawilżającego, korektora, bazy pod makijaż i protektora. Pełni przede wszystkim rolę lekkiego kryjącego podkładu, który dodatkowo nawilża cerę. Kosmetyki CC mają w składzie korektor, dzięki czemu dużo skuteczniej kryją, maskują niedoskonałości, matują cerę i wyrównują jej koloryt. Za to ten rodzaj kosmetyków pokochają posiadaczki cer naczynkowych, z lekkim trądzikiem, ziemistym odcieniem, a przede wszystkim z przebarwieniami. Krem CC wyrównuje koloryt, a dodatkowo dzięki zawartości filtra (od SPF 15 do SPF 50+) nie tylko chroni przed promieniowaniem słonecznym, ale także powstaniem kolejnych przebarwień.