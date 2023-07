Podkład, krem nawilżający i ochrona UV w jednym. Już pokochałyście tę nowość

Można by powiedzieć, że krem BB to ideał łączący wszystko, czego nasza skóra potrzebuje latem. Jednak do pełni szczęścia, czyli do kompleksowego zadbania o skórę brakowało filtru UV. Zazwyczaj kremy BB mają niski poziom fotoprotekcji (SPF 15-30). Z radością i ulgą pokazuję wam więc nowość Nutridome, krem BB z SPF 50, który w 100 proc. zaspokoi wakacyjne potrzeby pielęgnacyjne naszej skóry.