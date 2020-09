Podkład za 12 zł. Jest tani, a działa świetnie

Podkład ma sprawić, że twoja skóra będzie piękna, gładka i promienna. Dobry kosmetyk nie waży się i jest trwały. Podkład z Rossmanna to prawdziwy hit. Kosztuje 12 zł i zbiera same dobre opinie. Jak działa podkład AA Oxygen?

Mija lato, a wraz z nim w zapomnienie odchodzi też nasza opalenizna i promienna cera. Jesienią skóra staje się poszarzała, widać na niej oznaki zmęczenia i niedoskonałości. To moment, kiedy lekkie kremy BB warto zastąpić podkładem. Tylko jakim? Najlepiej takim, który nie tworzy efektu maski i wygląda naturalnie. Ma podkreślać urodę, a nie ukrywać ją pod grubymi warstwami makijażu.

Kryjący podkład AA Oxygen – hit z Rossmanna

Internautki oszalały na punkcie tego kosmetyku. Podkład do twarzy AA Oxygen dostępny jest w drogeriach Rossmann i kosztuje tylko 12,99 zł. To znacząca różnica w stosunku do podkładów z wyższej półki, za które zapłacić trzeba nawet o 100 zł więcej.

Tymczasem ten podkład z Rossmanna też spełnia swoją rolę i robi to naprawdę dobrze. Jego mocne strony to dobre krycie przy lekkiej konsystencji. W praktyce oznacza to, że podkład wyrównuje koloryt i pomaga schować niedoskonałości pod warstwą makijażu, a przy tym nie zatyka porów. Możesz go więc nosić na twarzy przez cały dzień, nie obawiając się wyprysków i zaskórników.

To jeszcze nie wszystko. Nawilżające i dotleniające właściwości tego podkładu pomagają wyciszyć cerę, a przez to hamują powstawanie niedoskonałości. Czyli ten podkład nie tylko nie szkodzi. On wręcz pomaga, jeśli masz problem z niewielkimi krostkami.

Jeszcze jedna dobra wiadomość jest taka, że podkład, który pokochały internautki, dostępny jest w czterech odcieniach, od jasnego beżu do ciepłego karmelu. Będzie więc odpowiedni dla większości Polek (nawet tych, które z natury mają ciemniejszą karnację).

