Podkłady z kwasem hialuronowym. Nawilżają jak krem.

Tym, co wyróżnia ten podkład, jest formuła na bazie wody termalnej i kwasu hialuronowego. Woda termalna redukuje objawy podrażnienia, wzmacnia, regeneruje i świetnie odświeża skórę. Kwas hialuronowy to naturalny składnik skóry. Odpowiada za jej nawilżenie i sprężystość. Dlatego kosmetyki z kwasem hialuronowym w składzie mają działanie przeciwstarzeniowe i polecane są do walki z cerą przesuszoną. Młody wygląd i dobrą kondycję skóry zapewni także kompleks prebiotyczny oraz witaminy C i E, które dodatkowo poprawią koloryt cery. Producent zapewnia, że po 10 dniach cera jest odczuwalnie gładsza i bardziej elastyczna.