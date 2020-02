Podkreślona żuchwa. Zabieg kwasem hialuronowym najpopularniejszym sposobem na modelowanie

Korzyści jest naprawdę wiele, a efekt jest bardziej naturalny niż w przypadku chirurgicznych interwencji. Jeśli jesteś ciekawa, co kryje się za zabiegiem modelowania kwasem hialuronowym, przeczytaj poniższe informacje.

Kości żuchwy razem z kośćmi policzkowymi oraz podbródkiem tworzą tzw. trójkąt młodości . Oznacza to, że najbardziej pożądanym owalem twarzy jest wąski podbródek, zarysowana żuchwa i wystające policzki.

Modelowanie żuchwy i wzrost popularności zabiegu

Wraz z wiekiem skóra staje się mniej elastyczna, a tkanka kostna zaczyna zanikać. Po pewnym czasie żuchwa przestaje być zarysowana, więc skutecznym rozwiązaniem jest modelowanie jej linii za pomocą kwasu hialuronowego . To nieinwazyjna metoda pozwala na podkreślenie konturów twarzy i wyostrzenie podbródka. Na zabieg modelowania żuchwy decydują się również osoby cierpiące na bruksizm – podczas ciągłego zgrzytania, mięśnie żwacze wciąż się rozbudowują, co sprawia, że szczęka staje się bardziej masywna.

Modelowanie żuchwy – jak wygląda zabieg?

Sam zabieg modelowania żuchwy kwasem hialuronowym jest zbliżony do wolumetrii twarzy. W obu przypadkach podaje się w odpowiednie miejsca wypełniacz z kwasu hialuronowego. Kolejnym krokiem jest rozmasowanie preparatu przez lekarza w taki sposób, aby osiągnąć zamierzony efekt. Od razu po wykonaniu zabiegu, widać diametralną różnicę. Modelowanie żuchwy odbywa się w znieczuleniu miejscowym, ale na szczęście nie wymagana jest rekonwalescencja. Wymarzony efekt wyraźnej linii żuchwy utrzymuje się nawet do 2 lat, ponieważ kwas hialuronowy będzie stopniowo metabolizowany przez organizm do całkowitego wchłonięcia.