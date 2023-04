Podlej tym storczyka. Znów będzie uginał się od kwiatów

Jak przygotować wodę ryżową? Do miski wsyp 100 gramów ryżu i zalej go litrem wody. Miskę odstaw na co najmniej godzinę. Po upływie wskazanego czasu przelej miksturę przez sitko i podlej nią kwiat. Powtarzaj zabieg raz w miesiącu. Po dwóch, trzech miesiącach zauważysz, że pąki storczyka zaczynają rozkwitać.