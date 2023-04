Wciśnij do doniczki. Uratujesz niemal każdego storczyka

Czarne plamy na storczyku nie oznaczają nic dobrego

Czernienie liści u jakiejkolwiek rośliny najczęściej oznacza jej przelanie. Z przelaniem można sobie poradzić. Wystarczy włożyć w ziemię tampon, a na dnie doniczki położyć suchą gąbkę. Zarówno tampon jak i gąbka pobiorą nadmiar wody z ziemi. Trzeba zrobić to jak najszybciej, ponieważ nadmiar wody sprawi, że system korzeniowy rośliny zacznie gnić, a to może doprowadzić do całkowitego obumarcia storczyka.