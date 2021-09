Podpaski i tampony musiały ukrywać przed ojcem. To period shaming

Zdumiewa fakt, że z period shamingiem wiele dziewcząt i kobiet zetknęło się we własnym domu. – Mój ojciec na okres mówił "ciota" i nie tylko nie pozwalał o nim rozmawiać (mam trzy siostry), a wręcz kazał nam ukrywać podpaski i tampony. Nie wolno nam ich było trzymać w szafce w łazience – opowiada Dagmara. – Dla naszego ojca nie miało znaczenia, czy w czasie okresu boli cię brzuch i gorzej się czujesz. Nie chciał o tym słyszeć i jak było coś do zrobienia, to po prostu kazał nam to zrobić i było dla niego nie do pomyślenia, żeby tłumaczyć się bolesną miesiączką. Można powiedzieć, że udawał, że coś takiego jak okres nie istnieje.