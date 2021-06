Hanna Lis o swoim zdrowiu. Często musiała wzywać karetkę

Hanna Lis przyznaje, że długo nie mogła dowiedzieć się, co jej dolega, chociaż wielokrotnie skręcała się z bólu. "Na endometriozę chorowałam od 16. roku życia. Tylko wcześniej w ogóle nie wiedziałam, co mi jest. Moje symptomy były zupełnie postponowane przez lekarzy. W gabinetach słyszałam: "Jest pani kobietą, miesiączka musi boleć. Miesiączka boli, poród boli – tak to już jest, nie ma co dramatyzować. Taka uroda". Moja „uroda” była taka, że czasami musiałam wzywać karetkę pogotowia do okresu" - wspominała w rozmowie z portalem hellozdrowie.pl.