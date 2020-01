WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne 3 godziny temu Podstawowa pielęgnacja dla skóry każdego typu Codzienna pielęgnacja skóry to nie tylko jej mycie, choć i ten etap możemy wykonywać na kilka sposobów. Skóra, pomimo naturalnych barier ochronnych i wody zawartej w jej komórkach, wymaga zabiegów pielęgnacyjnych pozwalających utrzymać jej dobrą kondycję, zdrowy wygląd i zapobiec przedwczesnym oznakom starzenia. Jak w prosty sposób dbać o skórę? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Pomimo że woda stanowi ponad 60% ludzkiego organizmu, nasza skóra, zwłaszcza na twarzy, może przesuszać się, ulegać podrażnieniom i być nieprzyjemnie napięta. Dzieje się to w reakcji na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych. Chociażby temperatura powietrza, jego wilgotność i poziom zanieczyszczenia mają niebagatelny wpływ na kondycję i wygląd skóry. Nie bez znaczenia dla stanu skóry jest też nasz styl życia. Odwodniony organizm, zła dieta, używki i niedobór snu znacznie pogarszają kondycję i wygląd cery. Czego potrzebuje skóra? Nadmierna suchość, nieprzyjemne napięcie i zaczerwienienia występujące na skórze są często oznaką nadmiernej utraty wody przez naskórek. Jeśli skóra łatwo się przesusza, może to być spowodowane przez naruszenie jej hydrolipidowej warstwy ochronnej. Ten naturalny płaszcz ochronny składa się z nagromadzonych martwych komórek oraz wydzielanego przez skórę sebum i łoju. Naturalna warstwa ochronna zabezpiecza cerę przed przesuszeniem i podrażnieniami. Jeśli skóra jest sucha i napięta, swędzi i łuszczy się, prawdopodobnie nie jest też wystarczająco dobrze nawilżona. Jeśli do mycia twarzy stosujemy zwykłe mydło lub inne środki zawierające silne detergenty, możemy naruszać naturalną warstwę ochronną skóry. Warto zamienić klasyczne sposoby codziennej pielęgnacji na delikatne środki bez mydła. Niewskazana dla skóry jest też nadmierna ekspozycja na słońce, długie przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach, palenie papierosów i picie zbyt dużej ilości alkoholu i kawy, które odwadniają organizm, co prowadzi do utraty nawilżenia skóry i w rezultacie widocznego pogorszenia kondycji cery. Wielu problemom ze skórą zapobiec może jej odpowiednie nawilżanie. Ten podstawowy zabieg pielęgnacyjny zapewnia skórze miękkość, jędrność i prawidłowy przebieg procesów zachodzących w jej komórkach. Procesy, jakim ulegają komórki skóry, odpowiadają za odnowę i gojenie naskórka, oczyszczanie skóry z toksyn i zanieczyszczeń, a także utrzymanie młodego wyglądu lub, w przypadku nieprawidłowej pielęgnacji, powstawania wyprysków, zmian i zaskórników. Gdy praca komórek jest rozregulowana, skóra może nadmierne wydzielać sebum mające ochronić ją przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Gdy skóra funkcjonuje prawidłowo, ilość sebum nie powoduje powstawania zaskórników i wyprysków ani nadmiernego błyszczenia cery. Podrażniona cera może przetłuszczać się lub odwrotnie – mocno przesuszać. L’Oréal – ekspert nawilżenia Intensywne nawilżanie zapewnić może skórze stosowanie odpowiedniego kremu na dzień, najlepiej z filtrem UV, chroniącym ją przed osłabiającym jej struktury promieniowaniem słonecznym. Poza pielęgnowaniem cery kremem nawilżającym na dzień z filtrem UV, na przykład L’Oréal Ekspert Nawilżenia do cery normalnej i mieszanej, warto pamiętać o zadbaniu o skórę także w ciągu nocy. Nocny wypoczynek to czas, kiedy nasza skóra intensywnie regeneruje się, odbudowuje i oczyszcza. Wtedy też najlepiej wchłania składniki odżywcze i nawilżające z nałożonych wieczorem kosmetyków. Krem nawilżający na noc L’Oréal Ekspert Nawilżenia zapewnia skórze intensywne odżywienie i regenerację. Krem jest odpowiedni dla każdego typu skóry, jego zastosowanie jest więc uniwersalne. Każdy typ cery potrzebuje nawilżania i ochrony, krem można więc stosować bez ograniczeń. Dzięki zawartości molekuł nawilżających i witaminy B5 - krem na noc L’Oréal Ekspert Nawilżenia wspomaga procesy regeneracyjne skóry. Krem natychmiast nawilża skórę, przywraca jej komfort i miękkość. Intensywne nawilżanie skóry w dzień i wspieranie jest regeneracji w nocy sprawi, że cera będzie miękka, gładka i pełna blasku, problemy skórne zmniejszą się, a nieprzyjemne napięcie i objawy przesuszenia znikną. Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne