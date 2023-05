Podstępem zwabiła ją do Rosji. Na miejscu nie miała litości

Alina jest jedną z kilkuset szczęśliwców, którzy wrócili do domu. Jej matka, z pomocą wolontariuszy, odbyła niebezpieczną podróż do Rosji, aby odzyskać córkę. Według władz ukraińskich do Rosji deportowano 16 226 dzieci, z czego 10 513 zostało odnalezionych. Do domu wróciło zaledwie 300. Istnieją obawy, że liczba zaginionych może być niedoszacowana.