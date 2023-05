W Rosji czeka ich śmierć. Przerażające, co usłyszała od wagnerowców

- Czy nie bałaś się spotykać z tymi ludźmi? To są płatni zabójcy - to pytanie, jako pierwsze, w studiu "Dzień Dobry TVN" usłyszała Ewa Galica, która z byłymi najemnikami grupy Wagnera spotkała się oko w oko. Jak sama reporterka przyznała, przy realizacji tak trudnych tematów stara się myśleć, że jej rozmówcy ryzykują więcej. - Wagnerowcy, którzy uciekli, mają na sobie wyrok śmierci. Ja muszę tylko z nimi porozmawiać - stwierdziła dziennikarka.

Nie pracują dla ministerstwa obrony kraju, ale, w tym konkretnym przypadku, dla oligarchy. Z tego względu, co podkreśla Ewa Galica, mają znacznie więcej swobody w działaniu. Mogą być wysyłani za granicę, a z ich śmierci "przełożony" nie musi się tak tłumaczyć. Dodatkowo nie wliczają się w statystyki rosyjskich żołnierzy.

Opowiadając o samym procesie rekrutacji do armii, Galica podkreśla, że w miastach znajdują się specjalne punkty, gdzie można się bezpośrednio zgłosić.

Wagnerowcy, aby wstąpić do armii, podpisują różne dokumenty. Mają zarabiać duże pieniądze, a po sześciu miesiącach służby być wolnym. Jak podkreśla Galica, kontrakty te są często przedłużane bez zgody żołnierza.

