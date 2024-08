Ma wyniki pierwszych badań po usunięciu guza mózgu. Wymowne zdjęcie

Dziennikarka TVN24, Joanna Kryńska, ma za sobą diagnozę i leczenie guza mózgu. Początkowo objawił się on intensywnym bólem w okolicy prawej skroni. Kryńska zdecydowała się skonsultować z lekarzem dopiero po incydencie na antenie, gdy nagle straciła świadomość i zapomniała, co chciała powiedzieć podczas transmisji.

Badania medyczne wykazały obecność nowotworu. W kwietniu 2024 roku Kryńska poddała się udanej operacji usunięcia guza. Po okresie rekonwalescencji, w lipcu tego samego roku, dziennikarka powróciła do swoich obowiązków zawodowych w stacji telewizyjnej. Teraz postanowiła podzielić się ze swoimi fanami dobrą informacją.

Dziennikarka zdradziła, że po czterech miesiącach od operacji przeprowadziła szereg badań, których wyniki okazały się być dla niej bardzo dobre. Kryńska nie kryła radości na swoim Instagramie. We wpisie zwróciła się do swoich obserwatorów.

Zwróciła się do Olejnik. Wiedziała o jej nowotworze

