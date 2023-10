"Pogromca siwizny". Poznaj ten domowy sposób za grosze

Choć pojawianie się siwych włosów jest zupełnie normalne, to jednak nie każdy czuje się komfortowo z tą widoczną oznaką starzenia. Właśnie dlatego wiele kobiet traktuje regularne wizyty u fryzjera jak konieczność, która zazwyczaj kosztuje niemało. Jednak po raz kolejny z pomocą przychodzi nam matka natura . Jej owoce mają zarówno moc spłycania zmarszczek, jak i ukrywania siwych włosów.

W przypadku walki z siwymi włosami wystarczy sięgnąć po kawę. Ta domowa metoda na przyciemnienie fryzury znana jest już od wielu pokoleń i będzie ratunkiem dla każdej brunetki oraz szatynki. Co trzeba zrobić? Wystarczy, że kilka łyżeczek zmielonej kawy zalejemy wrzątkiem i odstawimy do zaparzenia oraz przestudzenia. Naturalny preparat należy nałożyć na włosy już po ich umyciu. Po 20 minutach konieczne jest dokładne spłukanie.

Jeśli będziesz wykonywać ten zabieg konsekwentnie po każdym myciu włosów, to efekty naturalnego przyciemnienia siwizny zauważysz już po dwóch tygodniach. A co dla blondynek? Płukanka z naparu rumiankowego z dodatkiem soku z cytryny. Warto jednak wiedzieć, że kobiety coraz częściej rezygnują czy to z profesjonalnego czy domowego farbowania włosów. Eksponują swoją dojrzałość, cieszą się nią. Przykładem może być amerykańska aktorka Andie MacDowell.