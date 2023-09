Promuje szkodliwy trend. "Najgorsze, co możesz zrobić swoim włosom"

Wiązanie włosów w ten sposób może skończyć się fatalnie

Stylistka włosów o imieniu Taylor, którą na TikToku obserwuje prawie półtora miliona osób, bije na alarm. Odniosła się do filmiku nagranego przez Sofię Richie i powiedziała, że robienie ciasnego koczka z mokrych pasm to dosłownie "najgorsze, co możecie zrobić swoim włosom".