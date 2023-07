Pojawiła się na konferencji. Postawiła na jasny total look

Koszula z kołnierzykiem w odcieniu złamanej bieli miała ciekawe rękawy o baloniastym kroju. Góra stylizacji zgrała się z jej dołem - kremowymi szerokimi spodniami z zakładkami. Kożuchowska wybrała wersję "full lengh" przez co na fotografiach z wydarzenia nie zobaczymy, jakie buty dobrała do całego zestawu. Do dołu stylizacji można się delikatnie przyczepić - materiał spodni wyjątkowo łatwo ulegał gnieceniu.