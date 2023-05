Pojawiła się w krótkiej sukience. Jessica Mercedes stawia na modny trend

Jessica Mercedes ma za sobą długi okres nieobecności w Polsce. Jeszcze w lutym celebrytka mieszkała w Meksyku, gdzie zdała certyfikat na profesjonalnego instruktora jogi. Wyjazd do Ameryki Środkowej spowodował, że Jessica na chwilę odpuściła modowe stylizacje i wizyty na ściankach.

Trend na różowe stylizacje rozpoczął się już w poprzednim roku, kiedy to światło dzienne ujrzały pierwsze zdjęcia z planu do filmu "Barbie". Świat natychmiast oszalał na punkcie Margot Robbie w różowym komplecie i neonowych rolkach.

Myślicie, że do tak słodkiej sukienki Jessica wybrała delikatne buty na szpilce? Influencerka postanowiła zaskoczyć wszystkich i włożyła nieco toporne, czarne sandały na platformie. Do kompletu dodała małą srebrną torebkę z czarnymi elementami.

