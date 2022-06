Meghan i Kate na obchodach jubileuszu królowej. Ich zachowanie porównała ekspertka od mowy ciała

Rozweselona Meghan i poważna Kate

"Meghan i Harry wyglądali na niespodziewanie zrelaksowanych, swobodnych i optymistycznych, co wydaje się bardziej w ich stylu niż podczas poprzednich wystąpień z resztą rodziny, kiedy byli niezręcznie spięci. Meghan wyglądała, jakby była rozbawiona i w swoim żywiole w towarzystwie grupki młodych arystokratów, którzy wydają się ją uwielbiać. Z szeroko otwartymi oczami i dużym uśmiechem schylała się do nich i ich uciszała w sposób sugerujący, że nie jest do końca poważna" – powiedziała ekspertka od mowy ciała Judi James na łamach "The Mirror".