Harry i Meghan chcieli inaczej nazwać syna. Tak miał nazywać się Archie

Jak przypomina "People", imię to pochodzi ze średniowiecza i oznacza "syna Henryka" lub "syna Harry’ego". Ostatecznie postawili jednak na imię Archie, co jest skróconą wersją imienia Archiebald i oznacza "odważny". Odnosi się ono do Archibalda Campbella, który był przodkiem księżnej Diany. Imię w swojej krótszej wersji ma swobodny, amerykański klimat.