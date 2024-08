Mieszkańcy Międzyzdrojów załamują ręce. Nie wiedzą, co się dzieje

- To prawdziwa katastrofa - powiedzieli w rozmowie z "Faktem". Jakie są przyczyny tego zjawiska? Osoby próbujące utrzymać się z turystyki w Międzyzdrojach wymieniły kilka powodów. Jak dodały, gdyby nie obywatele jednego z europejskich krajów, ich sytuacja byłaby jeszcze gorsza.

Kiedy pogoda dopisuje, w nadmorskich miejscowościach powinno roić się od turystów. Niestety na niektórych polskich plażach wcale nie widać tłumów, co skomentowali właściciele ośrodków wypoczynkowych oraz restauracji.

Prowadząca nadmorski bar pani Małgorzata dodała, że od lat nie podwyższa cen, by nie odstraszyć gości zza granicy. Przyznała, że Niemców jest więcej poza sezonem, gdyż "lubią raczej kameralnie spędzać wolny czas, ale bywają regularnie".

