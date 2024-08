Pokaz mody zrównoważonej Perwoll na Copenhagen Fashion Week

Podczas wydarzenia #RethinkNew, oprócz pokazu mody, na zaproszonych przedstawicieli prasy i influencerów czekały różnorodne strefy. W jednej z nich przedstawiono liczne fakty dotyczące skutków fast fashion, aby zwiększyć świadomość wśród gości i pokazać jak nieracjonalne podejście do mody może negatywnie wpłynąć na środowisko. We współpracy z Sellpy, Remake oraz Dyrektor ds. Mody Victorią Lee, Perwoll pokazał, jak można cieszyć się modą w sposób zrównoważony. W laboratorium pop-up zademonstrowano nową potrójną technologię odnowy Perwoll na prawdziwych ubraniach, pozwalając gościom zobaczyć efekt "przed i po". Technologia Renew zapewnia trwałą pielęgnację kolorów i włókien, dzięki czemu ubrania dłużej wyglądają jak nowe. Dzięki tej innowacji, Perwoll dąży do ograniczenia nadmiernej konsumpcji mody i promowania kultury slow fashion. W swoim showroomie, internetowy sklep Sellpy zaprezentował szeroki wybór używanej odzieży. Międzynarodowa organizacja pozarządowa Remake, prowadząca kampanię na rzecz slow fashion i redukcji nadprodukcji odzieży, zachęcała do podjęcia wyzwania #NoNewClothes. Ta globalna kampania wzywa do powstrzymania się od kupowania nowych ubrań przez 90 dni.