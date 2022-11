Pokazał jak prawidłowo aplikować krem na twarz. Internauci byli zaskoczeni

Jak aplikować krem na twarz?

Krem nawilżający należy nałożyć na opuszki palców i kolejno delikatnie dotykać nimi twarzy. Scott McGlynn upomina, by nie rozcierać kosmetyku na powierzchni całych dłoni, lecz używać jedynie końcówek palców. "Całe życie robiłem to źle"; "Właściwie zawsze używałem całej dłoni, ale teraz wiem, że to było złe. Dziękuję za podzielenie się tą niesamowitą wskazówką" - pisali internauci.