Modelka choruje na hirsutyzm. Pokazuje włosy na klatce piersiowej

Hirsutyzm to zaburzenie, które objawia się nadmiernym owłosieniem w nietypowych dla kobiet obszarach ciała. Problem zazwyczaj pojawia się w okresie dojrzewania, ale niektóre panie borykają się z nim przez całe życie. Dla wielu chorych jest to powód do wstydu i kompleksów. Ta odważna modelka i artystka postanowiła udowodnić, że nawet z nadmiernym owłosieniem, można czuć się pięknie.