Pokazał lumpeksowe zdobycze. Taka bluza kosztuje krocie

Tiktokowe filmiki są najlepszym dowodem na to, że w second-handach wciąż możemy znaleźć prawdziwe perełki. Swoimi najnowszymi podzielił się z innymi użytkownikami Piotr Trojak, którego obserwuje na TikToku ponad 21 tys. osób. To on znalazł w lumpeksie m.in. bluzę Stussy i jeansy Levi's 501.