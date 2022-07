Pokazał trik z kasą samoobsługową. Pod wideo pojawiła się lawina komentarzy

TikTok to miejsce, gdzie można znaleźć wiele różnych sztuczek, które mają na celu ułatwić nam życie. Jeden z polskich użytkowników aplikacji postanowił pokazać, gdzie wyrzuca paragon, gdy nie chcemy zabierać go do domu. Internauci zwrócili uwagę, że pozbywa się papierka w niewłaściwy sposób.