Pokazała aktualne zdjęcie. Nie wygląda, jak w telewizji

Karina Koch prężnie rozwija swoje konto na Facebooku. Regularnie publikuje na nim nie tylko zdjęcia, ale również filmiki. To właśnie za pomocą mediów społecznościowych kobieta dzieli się z fanami swoim życiem. Ostatnio wybrała się do fryzjera, czym oczywiście pochwaliła się w sieci. Zmianę widać gołym okiem.

Karina Koch lubi eksperymentować ze swoim wyglądem. Niedawno zaskoczyła fanów kręconymi włosami, które nie wszystkim jej fanom przypadły jednak do gustu. Wówczas zdecydowała się także na różowe pasemka. Na kolejną zmianę nie trzeba było długo czekać.

Bohaterka "Chłopaków do wzięcia" zdecydowała się na włosy w różnych odcieniach fioletu. Dodatkowo na czole pojawiła się wystrzępiona grzywka, a pozostałe kosmyki zostały mocno skrócone.

Karina Koch zdaje się jednak nie przejmować opinią innych, co już wielokrotnie miała okazję udowodnić.

