Wrzuciła zdjęcie z mężczyzną. Posypały się komentarze

Karina Koch zdobyła popularność dzięki udziałowi w serialu dokumentalnym "Chłopaki do wzięcia", gdzie pojawiła się wraz ze swoim bratem, Stefanem. Rodzeństwo aktywnie szuka miłości, jednak do tej pory nie trafiali na wymarzonych partnerów. Wygląda na to, że sytuacja zmieniła się u siostry Koch.