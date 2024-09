Ukrainka wysłała dziecko do polskiej szkoły. "Negatywne doświadczenia"

Wraz z eskalacją wojny w Ukrainie i emigracją ukraińskich rodzin do Polski, rząd zdecydował, że najmłodsi Ukraińcy mogą dołączać do klas w czasie trwającego już roku szkolnego. W ramach wsparcia zarządzono przeprowadzenie zajęć integracyjnych i dodatkowych lekcji języka polskiego. Z danych Systemu Informacji Oświatowej możemy dowiedzieć się, że w szkołach uczy się obecnie 134 tys. dzieci z Ukrainy.

Rząd postanowił pójść w tym roku o krok dalej, wprowadzając obowiązek szkolny dla wszystkich najmłodszych z Ukrainy mieszkających w Polsce. Za jego niewypełnienie rodzicom grozi postępowanie egzekucyjne i grzywna w wysokości 100 zł. Od czerwca również utrata świadczenia 800 plus. Do tej pory dzieci z Ukrainy mogły uczyć się zdalnie w swoim kraju lub w systemie mieszanym.

Anna opowiada, jak wyglądały zapisy do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Nie miała z tym większych problemów. - Wystarczyło wypełnić formularz online placówki, do której zostaliśmy zapisani zgodnie z okręgiem. Uzupełniliśmy dane córki i się udało. Kilka rzeczy mnie jednak zaskoczyło - dodaje.

- W Ukrainie przyswajaliśmy czytanie i pisanie jeszcze w przedszkolu. Przysiadłyśmy więc z córką do nauki razem, jeszcze przed jej pójściem do szkoły. Zna już trochę literek, ale pewnie w podstawówce nauczy się ich jeszcze lepiej. Już teraz mówi po polsku lepiej ode mnie - przyznaje. Anna zauważyła również, że w szkole brakuje pielęgniarki.

Elżbieta Świdrowska wskazuje, że wśród wyzwań, przed jakimi stoją obecnie polskie szkoły, należy wymienić sprawną integrację uczniów z Ukrainy i ich polskich rówieśników. - Zachęcamy więc dyrektorów, nauczycieli i rodziców, jak i polskich uczniów, aby zwrócili uwagę na moment wejścia ukraińskich uczniów do placówek edukacyjnych, na tworzenie relacji i atmosfery współpracy. Jeśli proces ten zostanie poprowadzony z odpowiednią wrażliwością i uważnością, dzieci i młodzież łatwiej zaadaptują się do nowego środowiska - podkreśla.

Inaczej o polskiej szkole wypowiadają się rodzice z Ukrainy, z którymi rozmawialiśmy, i których dzieci już od jakiegoś czasu funkcjonują w systemie edukacji. Marina wychowuje samotnie 9-letniego syna. W Polsce mieszkają od początku eskalacji konfliktu w Ukrainie. Dwa lata temu kobieta zapisała chłopca do szkoły podstawowej w Krakowie. - Pierwszy raz zetknęliśmy się z uprzedzeniem wobec ukraińskiego pochodzenia - mówi kobieta. - Chłopcy ze starszych klas wyzywali go, zaczepiali na przerwach, popychali. Śmiali się z tego, że nie umie mówić dobrze po polsku. Za każdym razem wracał ze szkoły w coraz gorszym stanie emocjonalnym - opisuje.

Marina zorganizowała synowi zdalne lekcje nauki w ukraińskiej szkole. Przyznaje, że obecnie to najlepsze możliwe rozwiązanie dla chłopca. - Czuje się bezpieczniej w domu. Dużo przeszedł. Dopóki nie poprawi się jego samopoczucie, nie zdecyduję się na to, żeby wrócił do polskiej szkoły - zaznacza.

Syn Iriny ma jednak inne problemy w szkole. Kobieta przyznaje, że zdarzały się mu konflikty z innymi uczniami. - Mamy z polską szkołą pod tym kątem negatywne doświadczenia - mówi, przytaczając jeden z poważniejszych incydentów. - Starsi chłopcy zaatakowali mojego na przerwie. Syn bronił się i uderzył Polaka w ucho. Ten szybko zgłosił się do pielęgniarki i rodziców, którzy zgłosili sprawę na policję. Do mnie zadzwonili już po wszystkim, jak mój syn już wyszedł ze szkoły. Wcześniej zabronili mu się ze mną kontaktować - opowiada. - Nie mogliśmy się wybronić, nie dano nam tej szansy. W konsekwencji ciągano nas po sądach przez dwa lata - kwituje.

- Musimy zdać sobie sprawę z tego, że żyjemy obecnie w wielokulturowym społeczeństwie. To dotyczy też polskich szkół. Polecam tę wielokulturowość oswajać, poznawać - wyjaśnia ekspertka. - Izolacja dziecka nie jest rozwiązaniem problemu, a początkiem eskalacji lęków i utrudnieniem w dalszym funkcjonowaniu młodego człowieka w społeczeństwie. Uczulam rodziców, aby szukali pomocy. Mają do dyspozycji cały system wsparcia - zarówno ten funkcjonujący w szkołach, jak i instytucjach pozarządowych czy poradniach pedagogiczno-specjalistycznych. Rozmawiajmy i rozwiązujmy wspólnie te wyzwania, ale nie pozwalajmy na to, by dzieci i młodzież kolejny rok siedziała w domu, ograniczona do kontaktu online - dodaje.