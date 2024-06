Pokazała, ile zarabia nauczyciel. "Oświata chyba nigdy się nie zmieni"

W ubiegłym roku ministra Barbara Nowacka zapowiedziała podwyżki dla nauczycieli. Ustawa weszła w życie w styczniu bieżącego roku. " Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrosło o od 1167 zł brutto do 1365 zł brutto , zależnie od stopnia awansu zawodowego i grupy zaszeregowania" - czytamy na portalu Money.pl.

W marcu pedagodzy otrzymali pierwsze wyrównanie do wypłaty. Nie każdy jest zadowolony. Przedszkolanka z 24-letnim doświadczeniem pokazała otrzymany przelew. "Za rok idę na urlop dla poratowania zdrowia i nic mnie nie obchodzi" - napisała.

Zgodnie z obowiązującą ustawą pensja nauczycieli wzrosła o 30 proc. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stażu i wykształcenia. Jak to wygląda w praktyce? Początkujący nauczyciel z dyplomem magistra i przygotowaniem pedagogicznym otrzyma 4908 zł brutto, mianowany 5057 zł brutto, zaś dyplomowany 5915 zł brutto. W przypadku pedagogów z dyplomem licencjata bądź inżyniera wynagrodzenie jest niższe o ok. 200 złotych.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku nauczycieli akademickich. Przeciętne wynagrodzenie profesora to 9370 zł miesięcznie, profesora uczelni 7777,10 zł, adiunkta 6840,10 zł i 4685 zł w przypadku innych nauczycieli akademickich. Tak duża dysproporcja w zarobkach wywołała poruszenie w środowisku pedagogicznym.

Nauczycielka wychowania przedszkolnego z 24-letnim stażem pokazała swój "pasek" wypłat na łamach portalu e-dziecko. Miesięczne wynagrodzenie pedagożki wynosi 4115,24 zł. Ze względu na kredyt zaciągnięty w placówce otrzymuje zaledwie 3615,24 zł. Musi brać nadgodziny, żeby dorobić do wypłaty.

