Tyle nauczyciele zarabiają po podwyżce. Padły konkretne kwoty

Wokół zarobków belfrów narosło wiele mitów. Część społeczeństwa burzy się, że ta grupa wcale nie zarabia mało i może liczyć na specjalne dodatki do pensji. Podkreślmy, że bardzo często do informacji publicznej są podawane średnie zarobki, które bardzo często nie mają za wiele wspólnego z rzeczywistość większości pracowników tego sektora. Średnia uwzględnia m.in. dodatki jubileuszowe, motywacyjne, dla dyrektorów, a także odprawy emerytalne. Nie każdy i nie zawsze otrzymuje wymienione dodatki do pensji.