Patrząc na jej stylizacje, pokochasz ten fason jeansów. Olga Frycz doskonale wie, jak je nosić

Stylizacja na wiele okazji – Olga Frycz w jeansach, które nosi non stop i marynarskiej bluzie

Ta stylizacja to kolejny przykład, że klasyka w modzie to domena Olgi Frycz. Połączenie jeansów o fasonie straight z bluzą w marynarskie pasy to pomysł ponadczasowy, który sprawdzi się tak samo dobrze w biurze w casual friday, na zakupach z przyjaciółką czy – jak widać na załączonym obrazku – podczas zabawy z dziećmi.