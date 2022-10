Iga Krefft na gali Glamour. Dała się ponieść tegorocznym trendom

Nie każdy odważyłby się na taki monochromatyczny total look - tym bardziej, że sam róż nie cieszy się za najlepszą sławą. Celebryci bowiem w tym sezonie chyba aż za bardzo wzięli sobie do serca, jaka barwa będzie na topie - a przesyt trendowi raczej nie służy. Trzeba jednak przyznać, że stylizacja bardzo do Igi pasuje - biorąc pod uwagę formę na kolor można nieco przymknąć oko.