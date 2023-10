Pokazała, jak zabezpiecza drzwi w podróży. Internauci: "Przesada"

Ręcznik, wieszak i deska do prasowania

Użytkowników jednak zaskoczyło, co tiktokerka zrobiła w następnych krokach. Victoria zasłoniła wizjer kawałkiem papieru toaletowego, aby uniemożliwić potencjalnemu złodziejowi zerkanie do sypialni, a to już wydaje się dość ekstremalną czynnością. W kolejnych krokach kobieta sugeruje włożenia ręczniczka między zamek do ryglowania, a drzwi.