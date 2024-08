"Wygrała" męża w telewizji. Pokazała go 6 lat po ślubie

Anna Karczmarczyk to polska aktorka, która wystąpiła w takich produkcjach jak "Galerianki", "Weekend" czy "Pitbull. Nowe porządki". Pojawiła się też w znanych i lubianych serialach, takich jak "M jak miłość", "Na dobre i na złe" oraz "Na Wspólnej".

Karczmarczyk łączy życie prywatne z zawodowym, choć nie zawsze jest to łatwe zadanie. Może liczyć na wsparcie bliskich. Od czasu do czasu aktorka uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje kadry ze swej codzienności. Ostatnio upamiętniła wspólne chwile spędzone z mężem, Pascalem Litwinem.

Anna Karczmarczyk poinformowała instagramowych obserwatorów, że spędza leniwe chwile w towarzystwie bliskich w Gdyni. Aktorce udało się uwiecznić moment ze wspólnego wyjścia do restauracji.

Na fotografii widzimy Pascala Litwina, męża celebrytki. Nie każdy wie, gdzie doszło do pierwszego spotkania pary.

