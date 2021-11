Pokazała nieogolone pachy. Taką dostała wiadomość

Depilacja pach. Tak czy nie?

W przeciągu kilku ostatnich lat pozostawienie owłosienia nie jest już czymś zawstydzającym. Coraz więcej kobiet rezygnuje z tego zabiegu. Czy jest to jednak higieniczne? Choć być może budzi to jeszcze wiele wątpliwości - regularna depilacja pach nie jest konieczna. Trzeba jednak pamiętać o właściwej pielęgnacji skóry w tym miejscu, zarówno jeżeli pozostawiamy, jak i usuwamy włosy. Jest to bowiem bardzo delikatne miejsce. Pamiętajmy zatem, aby mieć w kosmetyczce dobry peeling - to niezbędne zwłaszcza kiedy nie używamy golarki. Ten prosty zabieg pomoże usunąć resztki po dezodorancie, który może mocno podrażnić skórę. Przy myciu warto też postawić na delikatne, najlepiej hipoalergiczne produkty, które świetnie radzą sobie z potem i zanieczyszczeniami, a przy tym obchodzą się ze skórą we właściwy sposób.