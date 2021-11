Kasia Cerekwicka pochwaliła się nowym kolorem włosów. Fani porównują ją do Anny Marii Wesołowskiej

- Wcześniej niewiele śpiewałam o sobie i raczej starałam się nie przemycać do tekstów swojego życia prywatnego i tego, co dzieje się w moim środku, ponieważ później, podczas wykonywania tych piosenek - powracamy na przykład do wspomnień, o których nie chcemy pamiętać. Natomiast tutaj, można powiedzieć, że była to gruba kreska, odcięcie się i zakończenie pewnego etapu mojego życia - zdradza wokalistka.