Uruchomiły most powietrzny. "Nie ma dróg. Ludzie są odcięci"

Marzena Maj i Izolda Sanetra z Fundacji Rodziny Maj postanowiły zrobić, co w ich mocy, by pomóc powodzianom w tej tragicznej sytuacji. W kilkadziesiąt godzin zorganizowały most powietrzny, którym teraz latają śmigłowce dostarczające żywność, wodę i leki, a także zapewniające transport ludziom, którzy zostali zupełnie odcięci od świata przez wodę.

- Cały sztab dowodzenia mam w domu, koordynuję to, gdzie i co komu jest potrzebne. Namierzyliśmy huby z żywnością, tam lądują nasze śmigłowce - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Izolda Sanetra.

- Teraz to, co tam się dzieje, to jest absolutnie nieprzewidywalny żywioł. Proszę zobaczyć, jak codziennie walczy setka ludzi, żeby nie został przerwany wał i nagle ich praca idzie na marne. To jest moment. To jest przeogromna siła. Codziennie dostaję setki zdjęć. Osiedla są w gruzowiskach śmieci, samochodów, zniszczeń. To jest coś niewyobrażalnego - dodaje.