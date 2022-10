Magdalena Chorzewska o kulisach odejścia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". "Trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny"

Nie chodzi tu tak bardzo o szczerość, jak brak pewnych narzędzi do rozwijania relacji. Nie potrafili rozmawiać, słuchać, odpowiadać adekwatnie na potrzeby, radzić sobie z emocjami i swoimi problemami. Nie byli w stanie zaangażować się w związek przez odległości, jakie dzieliły ich z dopasowaną żoną lub mężem. Nie dla wszystkich był to kłopot. Przykładem na to jest Anita pochodząca z Krakowa i Adrian mieszkający w Szczecinie. Dla nich ten ogromny dystans nie stanowił przeszkody w założeniu szczęśliwej rodziny. Myślę, że ludzie zaczęli przychodzić do programu po to, żeby zaistnieć. Przestali szukać miłości. Kiedy kończył się eksperyment, rozpadała się tworzona na oczach widzów relacja.