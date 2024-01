Pokazała się w mini. Lansuje najgorętszy trend

Najgorętszy trend na początek 2024 roku

Dorota Gardias postawiła na trend, który zaczyna dominować w sezonie zimowym 2024. Mowa o maksymalnie zmysłowych, czarnych koronkach. Za granicą lansują je m.in. Kylie Jenner i Emily Ratajkowski, a w Polsce ich fanką stała się Maffashion. Ale jeśli chodzi o kreację pogodynki, to na koronkach nie poprzestano. Zostały one bowiem uzupełnione cekinami, które nadały całości karnawałowego błysku, oraz pierzastym detalem przytwierdzonym do ramienia.