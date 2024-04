Pokazała się w obcisłej mini. Już nosi najmodniejszy wzór na wiosnę 2024

Jakie wzory królują tej wiosny? Jest jeden deseń, który każdego roku wraca do nas niczym bumerang. W dodatku odpowiednio dobrany może zdziałać prawdzie cuda z sylwetką. Izabela Janachowska właśnie w nim zaprezentowała się na planie kolejnego odcinka swojego programu na YouTube.

Izabela Janachowska na szklanym ekranie prezentuje niezwykle kobiece, a do tego modne stylizacje, które stanowią ogromną inspirację dla jej fanek. Ostatnio prezenterka kolejny raz utwierdziła nas w przekonaniu, że jest prawdziwą królową stylu.

Ekspertka ślubna zaprezentowała się bowiem fanom na Instagramie w granatowej sukience w kwiaty. Model ozdobiony uroczymi bufkami na rękawach dodatkowo urozmaiciła falbana sięgająca od pasa aż do kolan gwiazdy. Gwiazda, decydując się na dopasowaną kreację mini, nie tylko podkreśliła szczupłą sylwetkę, ale również miała okazję pochwalić się swoimi nogami.

Janachowska nie zapomniała także o efektownych butach. Tym razem zdecydowała się na fioletowe sandałki z wiązaniem wokół kostek, które świetnie pasowały do jej kreacji.

Wybierasz się na wesele i nie wiesz, co na siebie włożyć? Z pomocą przychodzą stylizacje gwiazd, z których można czerpać mnóstwo inspiracji. Ostatnio Izabela Janachowska pochwaliła się filmikiem, na którym prezentuje kilka stylowych propozycji.

Prezenterka do swojej kreacji dobrała wiszące kolczyki, które dodały jej stylizacji elegancji. Naszym zdaniem w tego typu modelu można wybrać się na wesele zarówno w kościele, jak i w plenerze.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!